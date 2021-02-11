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أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية

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أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية
جددت وقوفها بجانب المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها

أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء الإرهابي الجبان من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم.

وأكدت أفغانستان في بيان رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة، التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها بجانب المملكة العربية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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