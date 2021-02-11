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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين صوب

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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين صوب

مصراوي Masrawy

12:07 ص الخميس 11 فبراير 2021

وكالات

أعلن ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة ، صباح الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على أثر هجوم للمتمردين الحوثيين.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وبعيد ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين يحيى سريع عبر تويتر إنه تم استهداف "مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة" موضحًا "وكانت الإصابة دقيقة".

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