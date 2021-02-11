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الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي والمدنيين والمسافرين

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الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي والمدنيين والمسافرين الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي والمدنيين والمسافرين
جدَّدت تضامنها الكامل مع إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية

الإمارات تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي والمدنيين والمسافرين

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للاعتداء الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بالسعودية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أمس تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت أن استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملاً جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمنزلة جريمة حرب؛ تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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