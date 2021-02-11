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"صالح": هجوم "الحوثي" على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي

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"صالح": هجوم "الحوثي" على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي "صالح": هجوم "الحوثي" على مطار أبها يتطلب موقفاً جاداً من المجتمع الدولي
أكد أن الميليشيا الإرهابية وضعت نفسها في مواجهة اليمنيين كجماعة عنصرية

أدان نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي بالمملكة.

وتفصيلاً، أكد "صالح" أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي طال مطار أبها الدولي عمل تخريبي مُستنكر ومُدان يستدعي موقفاً جاداً من المجتمع الدولي والإقليمي وإعادة تقييم سلوك ميليشيا الحوثي الذي يعتمد بدرجة أساسية على العنف ولغة السلاح ويقوّض دوماً كل مساعي السلام، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب الفريق محسن - في اتصال هاتفي مع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف- عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ودعمه لليمنيين في مواجهة مخاطر المشروع الإيراني التخريبي.

وأكد نائب الرئيس اليمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وضعت نفسها في مواجهة اليمنيين كجماعة إرهابية عنصرية جرّعتهم الويلات وجلبت الدمار والخراب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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