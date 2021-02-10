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"شرطة الباحة" تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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"شرطة الباحة" تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية "شرطة الباحة" تكثف وجودها الميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
شددت على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة

تواصل شرطة منطقة الباحة جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار المستجد "كوفيد-19".

وتفصيلاً .. شملت الجولة الميدانية، جميع المواقع التي تقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتشديد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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