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ميركل تحذر من موجة ثالثة لكورونا بسبب طفرات الفيروس

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ميركل تحذر من موجة ثالثة لكورونا بسبب طفرات الفيروس ميركل تحذر من موجة ثالثة لكورونا بسبب طفرات الفيروس

مصراوي Masrawy

10:54 م الأربعاء 10 فبراير 2021

برلين - (د ب أ)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من موجة ثالثة من تفشي .

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو حول سبل مواجهة كورونا في الفترة المقبلة، قالت ميركل في برلين مساء اليوم الأربعاء إن السبب في إمكانية وقوع هذه الموجة الثالثة هو الطفرات المختلفة للفيروس.

وأضافت ميركل أنه يجب لهذا السبب الاستمرار في توخي الحذر، لافتة إلى أن الطفرة "حقيقة" آخذة في الزيادة، وقالت إن السؤال المطروح الآن يتعلق بمدى سرعتها.

ورأت ميركل أن التدابير المفروضة أظهرت نتائج، مشيرة إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة، وقالت " وبوسعنا أن نكون راضين للغاية".

وتحدثت ميركل عن طفرات الفيروس وقالت إن ثمة مؤشرات على وقوع موجة ثالثة يجب مكافحتها، وأوضحت أن من الممكن تعزيز هذه المكافحة كلما أمكن تخفيض عدد الإصابات وكلما تمكنت مكاتب الصحة من تتبع حالات الاختلاط.

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