إخلاء "منوف العام" من مرضى كورونا لاستقبال مختلف الحالات

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعودة العمل بالمستشفيات العامة واستقبال مختلف الحالات، فيما بدأت اليوم الأربعاء، مستشفى منوف العام في إخلاء مرضى كورونا وتحويل الموجودين إلى حميات منوف، طبقًا للبروتوكول الموقع بين مستشفى منوف العام وحميات منوف، لبدء العمل الفعلي واستقبال جميع المرضى بمنوف العام ابتداءًا من الأسبوع المُقبل.

وأكد مجدي العيسوي، مدير العلاقات العامة بمستشفى منوف العام لـ"مصراوي"، أن الاتفاق جرى على إبقاء عيادة الفرز والرعاية المركزة لمنوف العام، ويجري الكشف على مرضى كورونا بعيادة الفرز وعمل التحاليل والمقطعية بمنوف العام بمستشفى منوف العام.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن القرار سيشمل نقل جميع حالات كورونا من المستشفيات العامة والمركزية إلى مستشفيات الحميات والصدر، وذلك بعد انكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وسيجري تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات، لافتًا أن أول خطوات التنفيذ بدأت اليوم بمستشفى منوف العام.