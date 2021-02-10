أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء "منوف العام" من مرضى كورونا لاستقبال مختلف الحالات

Print
إخلاء "منوف العام" من مرضى كورونا لاستقبال مختلف الحالات إخلاء "منوف العام" من مرضى كورونا لاستقبال مختلف الحالات

مصراوي Masrawy

10:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعودة العمل بالمستشفيات العامة واستقبال مختلف الحالات، فيما بدأت اليوم الأربعاء، مستشفى منوف العام في إخلاء مرضى كورونا وتحويل الموجودين إلى حميات منوف، طبقًا للبروتوكول الموقع بين مستشفى منوف العام وحميات منوف، لبدء العمل الفعلي واستقبال جميع المرضى بمنوف العام ابتداءًا من الأسبوع المُقبل.

وأكد مجدي العيسوي، مدير العلاقات العامة بمستشفى منوف العام لـ"مصراوي"، أن الاتفاق جرى على إبقاء عيادة الفرز والرعاية المركزة لمنوف العام، ويجري الكشف على مرضى كورونا بعيادة الفرز وعمل التحاليل والمقطعية بمنوف العام بمستشفى منوف العام.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن القرار سيشمل نقل جميع حالات كورونا من المستشفيات العامة والمركزية إلى مستشفيات الحميات والصدر، وذلك بعد انكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وسيجري تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات، لافتًا أن أول خطوات التنفيذ بدأت اليوم بمستشفى منوف العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية