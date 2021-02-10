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أمين التعاون الإسلامي يدين استهداف الحوثي مطار أبها وتعريض المدنيين للخطر

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أمين التعاون الإسلامي يدين استهداف الحوثي مطار أبها وتعريض المدنيين للخطر أمين التعاون الإسلامي يدين استهداف الحوثي مطار أبها وتعريض المدنيين للخطر
"العثيمين" أكد تضامن المنظمة مع في جميع الإجراءات لحماية أراضيها

أمين التعاون الإسلامي يدين استهداف الحوثي مطار أبها وتعريض المدنيين للخطر

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأربعاء، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات من دون طيار (مفخخة) وتعريض المدنيين للخطر.

وتفصيلاً، أكد "العثيمين" وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، وكذلك مواصلتها للأعمال العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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