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أمين مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

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أمين مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي أمين مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
الحجرف: الهجوم اعتداء إرهابي جبان وجريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر

أمين مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

دان اليوم الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الإرهابي الذي نفّذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية .

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر؛ وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار. مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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