تصاميم "كورال بلوم".. تجربة غامرة تتيح للزوار الشعور بالانسجام مع البيئة الطبيعية

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استوحت تصاميمها من الشُّعب المرجانية المزدهرة والفريدة من نوعها في بحيرة الوجه

استوحت تصاميم كورال بلوم للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر، من الشعب المرجانية المزدهرة والفريدة من نوعها والموجودة في بحيرة الوجه لتخلق وجهة سياحية مميزة تضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية.

كما تضمن التصاميم تجربة غامرة تتيح للزوار الشعور بالانسجام مع البيئة الطبيعية والاستمتاع بتجربة فاخرة فريدة من نوعها.

وستعيد هذه التصاميم تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحب مشروع البحر الأحمر ككل بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر، والتعرف على التراث الثقافي للمملكة، وكذلك العمل على تجاوز التوقعات بأعلى معايير التميز في مجال الخدمات السياحية.

ويُعد المشروع، وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسوف يستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

كما سيشجع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويضم المشروع أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر.

يُذكر أن مشروع البحر الأحمر قد بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح بقية الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.