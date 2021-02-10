"بومبيو": إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب هدية للإيرانيين

★ ★ ★ ★ ★

أكد أن ذلك سيسمح للحوثي بمواصلة إرهابه في جميع أنحاء العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب يعتبر "هدية للإيرانيين"، و"سيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب" في جميع أنحاء العالم، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضح بومبيو أن الأمم المتحدة ترحب بنية واشنطن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنها حقيقة أن إيران ترعى الحوثيين. إنها حقيقة أن الحوثيين يمارسون الإرهاب".

وأضاف: "الحقيقة هي أن إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين يعتبر هدية للإيرانيين، وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد أعلن أن الأمم المتحدة رحّبت بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وقال دوجاريك: "نرحب بالنية المعلنة للإدارة الأمريكية لإلغاء التصنيف؛ لأنه سيوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء".