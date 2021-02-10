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نقل الموظفين ومصير المباني غير المخططة.. 8 تصريحات لـ "مدبولي" خلال اجتماع

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نقل الموظفين ومصير المباني غير المخططة.. 8 تصريحات لـ "مدبولي" خلال اجتماع الحكومة نقل الموظفين ومصير المباني غير المخططة.. 8 تصريحات لـ "مدبولي" خلال اجتماع

مصراوي Masrawy

10:38 م الأربعاء 10 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات مدبولي خلال الاجتماع على النحو التالي:-

ـ الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها.

ـ بدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ـ متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

ـ مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50% من المعمور.

ـ التوسع في بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط ولمنع البناء العشوائي المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

ـ سبق وحذرنا من عواقب البناء المخالف على الجميع وأول المتضررين هم السكان وعمارتا "الدائري" و"الإسكندرية" مثال واضح.

- 500 ألف وحدة سكنية ضمن تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ـ عدم إزالة المباني غير المخططة ولكن سيتم التدخل لتحسين معيشة السكان.

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مصراوي Masrawy

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