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"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

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"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني "شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني
جرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

شبكة عيون الإخبارية