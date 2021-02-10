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مصراوي Masrawy

وكالات

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال أول زيارة رسمية له لوزارة الدفاع "البنتاجون" مساء الأربعاء، على قرار السعودية الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول.

وقال بايدن، إن إطلاق الحكومة السعودية سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول خبر سار وأمر صائب.

أفرجت السلطات السعودية مساء الأربعاء، عن الناشطة البارزة لجين الهذلول بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على تويتر "لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن"، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الافراح عنها.

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.