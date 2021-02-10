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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم

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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم

مصراوي Masrawy

10:10 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء، إن إيران بدأت في إنتاج معدن اليروانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥ والمعروف باسم "خطة العمل المشتركة" حسبما ذكرت "فرانس برس".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر في تصريحات صحفية السبت الماضي، أن عودة واشنطن للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة، مشيرًا إلى أن "مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أن إيران قد تفصلها بضعة أشهر عن صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددًا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به، بالمقابل وصف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الشرط الأمريكي بأنه بلا معنى، ومنتقدًا ما وصفه بمحاولة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التهرب من إرث إدارة سلفه دونالد فيما يتعلق بالاتفاق.

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