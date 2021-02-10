مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزل في شارع صلاح سالم الغربي بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بالواقعة، وتبين من التحريات انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل أثناء إعداد الأسرة الطعام، ما نتج عنه انهيار المنزل ومنزل آخر مجاور له.

نتج عن الواقعة مصرع "شريف. أ" 9 أعوام، وإصابة كل من "يسري. م" 33 عامًا، وأبنائه "محمد" 3 أعوام، و"يوسف" 5 أعوام، و"حنين" 8 أعوام، و"علا. م" 19 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.