أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج

Print
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:33 م الأربعاء 10 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزل في شارع صلاح سالم الغربي بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بالواقعة، وتبين من التحريات انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل أثناء إعداد الأسرة الطعام، ما نتج عنه انهيار المنزل ومنزل آخر مجاور له.

نتج عن الواقعة مصرع "شريف. أ" 9 أعوام، وإصابة كل من "يسري. م" 33 عامًا، وأبنائه "محمد" 3 أعوام، و"يوسف" 5 أعوام، و"حنين" 8 أعوام، و"علا. م" 19 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية