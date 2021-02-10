الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بـ 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف الشربيني، في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ حملة أخرى، بالتعاون بين شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز ورؤساء الأحياء، بمنطقة "العمرانية الأولى"، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وإزالة التعديات على المسطحات الخضراء بين العمارات والمتمثلة في إقامة أسوار وسلالم مخالفة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن وشركة النظافة، أسفرت عن إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بحي الأندلس بالتجمع الثالث، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لأنشطة مخالفة ومصادرة معدات بالموالين رقمي (24/59)، بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة إزالة لـ 10 مصانع طوب مخالفة بالمنطقة الصناعية شرق ما بين المنطقتين (ج - د) كما تم تنفيذ حملة لإزالة إشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وأسفرت عن تحرير 15 محضر إدارة بدون ترخيص، و19 محضر إشغال بمساحات مختلفة، و4 محاضر باعة جائلين.