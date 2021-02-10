نائب وزير الدفاع يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوث الأمريكي الخاص

★ ★ ★ ★ ★

جرى مناقشة مستجدات الأوضاع وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في لقاء مشترك .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّر سمو نائب وزير الدفاع عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مأرب وباقي المحافظات اليمنية.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف, والوفد المرافق للضيفين.