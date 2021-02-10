غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن 5 مناطق في المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءًا هي: طوسون "شارع المستشارين"، السيوف "شارع الشركة العربية"، رشدي "طريق الجيش"، بحري "وكالة الليمون"، والإبراهيمية "كوبري الإبراهيمية - طريق الحرية".