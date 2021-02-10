أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

Print

مصراوي Masrawy

09:55 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن 5 مناطق في المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءًا هي: طوسون "شارع المستشارين"، السيوف "شارع الشركة العربية"، رشدي "طريق الجيش"، بحري "وكالة الليمون"، والإبراهيمية "كوبري الإبراهيمية - طريق الحرية".

قطع الكهرباء عن مناطق بالإسكندرية

7e798eacdc.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية