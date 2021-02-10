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شكري: تقدر تصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط

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شكري: مصر تقدر تصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط شكري: تقدر تصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصراوي Masrawy

09:56 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد صفوت:

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير لتصديق اليونان على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وكذا عدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين في إطار الإعداد لاجتماع يستضيفه وزير خارجية اليونان غداً بمشاركة الوزير شكري ووزراء عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنن الوزيران بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بمايتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية إلى اليونان في نوفمبر ٢٠٢٠، كما ناقشا دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلديّن وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتهما.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا تطوير التعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي أن شكري وديندياس، أبديا تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر على مختلف المستويات لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في منطقة شرق المتوسط، وتشاورا بشأن نتائج الاجتماع الذي يعقد غداً في أثينا بحضور عدد من الدول الأوروبية والعربية.

كما عبر شكري عن تقديره لتعاون اليونان والوزير ديندياس، في تعزيز العلاقات الأوروبية مع مصر وتأكيده المُستمر على أهمية الثقل السياسي لمصر.

وأشار حافظ إلى أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.

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