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شكري يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة الخارجية السودانية الجديدة

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شكري يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة الخارجية السودانية الجديدة شكري يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة الخارجية السودانية الجديدة

مصراوي Masrawy

09:56 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد صفوت:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، وذلك عقب ادائها اليمين الدستورية، حيث قدم لها أصدق التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، إن شكري أكد خلال الاتصال حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين، والبناء على الزخم الجاري الذي تشهده للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز من الروابط الأزلية الراسخة التي تجمع بينهما على المستويين الرسمي والشعبي.

وتابع أن شكري تمنى للسودان الشقيق دوام الخير والتقدم ولشعبه المزيد من الرخاء والازدهار، وموجهًا لنظيرته السودانية، الدعوة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة.

وأضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع خلال الفترة المقبلة.

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