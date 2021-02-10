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جونسون يرحب بدعم الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"

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جونسون يرحب بدعم الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" جونسون يرحب بدعم الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

09:27 م الأربعاء 10 فبراير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بدعم منظمة الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ودعا جونسون في تصريحات له، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، البريطانيين لتلقي اللقاح، مؤكداً أن أكثر من 13 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح، أي حوالي خمس سكانها.

وأكد جونسون على سلامة اللقاحات قائلاً: "اسمحوا لي أن أؤكد أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة، ومن الجيد أن نرى منظمة الصحة العالمية اليوم تؤكد دعمها للقاح أكسفورد-أسترازينيكا للاستخدام من قِبل من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ومن الواضح، لأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أيدت في وقت سابق استخدام اللقاح، بما في ذلك كبار السن، بعد أن أوصت بعض الدول بعدم إعطائه لمن هم فوق 65 عامًا.

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