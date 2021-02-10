ألمانيا تمدد الإغلاق بسبب كورونا حتى ٧ مارس

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برلين - (د ب أ)

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية، على تمديد إغلاق كورونا حتى السابع من مارس المقبل، بعد أن كان مقررًا استمراره حتى منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك في وثيقة القرارات التي انبثقت عن مشاورات ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الأربعاء.

واتفقت ميركل ورؤساء حكومات الولايات، على إعادة فتح صالونات الحلاقة في أنحاء البلاد اعتبارًا من مطلع شهر مارس المقبل، مع الالتزام الصارم بقواعد النظافة الصحية.

وبرر المسؤولون الألمان قرار إعادة فتح الصالونات بأهميتها بالنسبة للنظافة الصحية البدنية.