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"الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية

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"الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية "الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية
بعد فوز الأمريكي "ستريتماتر" والبريطاني "فرانكلين" في فرع الطب

ثمَّن الباحث السعودي المتخصِّص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي الدكتور فيصل الحريري، حصول عالميْ الطب التجديدي في الأعصاب؛ الأمريكي الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، والبريطاني الدكتور روبن جيمس فرانكلين، على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الطب للعام 2021، مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير.

وأشاد الدكتور الحريري، الباحث بمركز الملك فهد للبحوث الطبِّية في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، بالمستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة العالمية، وقال: «يتنافس على الجائزة أعلام بارزون على مستوى العالم، في تخصُّصات مختلفة، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمع العلمي والأدبي والثقافي».


وذكر أنَّ "الجائزة لها معايير راسخة ومميّزة، بدليل أن من حصلوا عليها، حصلوا لاحقًا على جائزة نوبل ذائعة الصيت؛ لأنّها لا تنظر إلى الأعراق ولا الألوان ولا الأشكال، وهناك شمولية في وضعيتها من حيث المعايير، لهذا صنِّفت كجائزة عالمية ذات مكانة رفيعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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