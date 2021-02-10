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ولي العهد السعودي يُطلق الرؤية التصميمية لمشروع "كورال بلوم" بالبحر الأحمر

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ولي العهد السعودي يُطلق الرؤية التصميمية لمشروع "كورال بلوم" بالبحر الأحمر ولي العهد السعودي يُطلق الرؤية التصميمية لمشروع "كورال بلوم" بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

09:22 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة.

وذكرت شركة البحر الأحمر للتطوير في بيان لها نشرته وكالة الأنباء "واس" اليوم الأربعاء، أن تصاميم "كورال بلوم" تتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر.

وتجري حاليًا أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.

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