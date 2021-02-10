أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مُستوحى من الطبيعة البحرية .. ماذا يعني اسم "كورال بلوم"؟

Print
مُستوحى من الطبيعة البحرية السعودية.. ماذا يعني اسم "كورال بلوم"؟ مُستوحى من الطبيعة البحرية .. ماذا يعني اسم "كورال بلوم"؟

مُستوحى من الطبيعة البحرية السعودية.. ماذا يعني اسم

فور إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر، تبادر إلى الأذهان السؤال حول معنى الاسم الذي أطلق على الجزيرة الرئيسة للمشروع السياحي الضخم.

ويشير اسم "كورال" إلى الكلمة الإنجليزية "Coral"، والتي تعني المرجان، فيما تعني "بلوم - Bloom" الازدهار أو الريعان بالإنجليزية، ما قد يشكل الاسم مترابطاً "ازدهار المرجان".

واستوحى الاسم من الشعاب المرجانية التي تشتهر بها المنطقة، والتي تستحوذ على نحو 6.2% من جميع الشعاب المرجانية على مستوى العالم، وفضلاً عن منظرها الخلاب الذي يجذب السياح من مختلف بقاع العالم، فهي تضطلع بدور مهم محوري في توازن قاع البحر، فهي تشجع على نمو النباتات والأعشاب البحرية المختلفة وتكاثرها؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تأثير العواصف والأمواج على الشريط الساحلي.

من جهته، كشف مدير الاستديو في شركة "فوستر وشركاه" جيرارد إيفيندين، المسؤولة عن تصاميم المشروع، عن مصدر الإلهام في اختيار الاسم قائلاً: "استلهمنا رؤيتنا لجزيرة شُريرة من حالتها الطبيعية، فتصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية. وتساهم المواد التي نستخدمها وتأثيرها البيئي المنخفض في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة - ومن هنا جاء الاسم "كورال بلوم" (ومعناها "ازدهار المرجان")".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

شبكة عيون الإخبارية