مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب مركبة بـ"فيفاء"

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المسعفون قدموا الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين ونقلوهم للمستشفى

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب مركبة بطريق 12 بالقرب من قرية الخشعة بمحافظة فيفاء.

وتفصيلاً؛ أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت على الرقم (997) بلاغًا عند الساعة 4:20 من مساء اليوم الأربعاء عن وجود حادث انقلاب على طريق (12) بالقرب من قرية الخشعة بمحافظة فيفاء.

وأضاف "الصرخي": "على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق، تبيّن أن في موقع الحادث خمس حالات منها حالة متوفاة، وأربع حالات منها إصابة واحدة حرجة وثلاث حالات إصاباتهم ما بين متوسطة إلى بسيطة".

وأضاف: "قدم المسعفون الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ونقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى؛ إذ أشرف على انتقال الفرق ومتابعتها القيادي المناوب جابر شيبة".