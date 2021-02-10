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ضبط 10 آلاف لتر سوائل مجهولة داخل مصنع زيوت سيارات بالإسكندرية (صور)

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ضبط 10 آلاف لتر سوائل مجهولة داخل مصنع زيوت سيارات بالإسكندرية (صور) ضبط 10 آلاف لتر سوائل مجهولة داخل مصنع زيوت سيارات بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

09:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف لتر مواد سائلة مجهولة المصدر داخل مصنع لتعبئة زيوت السيارات، بدون ترخيص، خلال حملة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

قال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، محمد سعدالله، إن إدارة التجارة الداخلية نفذت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة موسعة بمنطقة مرغم في العامرية غرب المحافظة، بهدف الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة لحماية المواطنين من التدليس والغش التجاري.

أضاف "سعدالله" في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات، وتبين أنه يدار بدون ترخيص، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا للعرض على النيابة.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن إجراءات التفتيش بالمصنع أسفرت عن ضبط 10 حاويات تحمل كل منها 1000 لتر مادة سائلة غير معروفة وبدون بيانات.
وأضاف أن التفتيش أظهر وجود 2880 عبوة زيت "باور وجيربوكس" تحمل علامات إنتاج من بلد عربي، و960 عبوة زيت فرامل تحمل علامات إنتاج من بلد أوروبي، و1440 عبوة زيت "باور" تحمل علامة صنع في ، بالإضافة إلى 61 ألف و500 عبوة مختلفة بلاستيكية وورقية ومعدنية خاصة بالتعبئة، و50 ألف علامات لاصقة خاصة بالمنتجات.

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