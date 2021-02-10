إطلاق اسم "بيج رامي" على منشأة رياضية في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق اسم بطل كمال الأجسام اللاعب الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، على منشأة رياضية في نطاق المحافظة، تكريمًا له لما حققه من إنجاز عالمي خلال مشاركته في أكبر البطولات الدولية لكمال الأجسام.

وكان محافظ كفرالشيخ، كرّم اليوم الأربعاء، بيج رامي، وقدم له درع المحافظة، نظرًا لتحقيقه تلك البطولة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.