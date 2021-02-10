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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، فريق مولودية الجزائر، قادما من الجزائر استعدادا لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الفريق الجزائري داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءاته فور وصوله على متن طائرة الخطوط الجزائرية رقم 4938 القادمة من الجزائر.

ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الرئيسي مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، فيما يخوض الزمالك، مرانه الختامي على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا للمباراة التي يتواجه فيها الفريقين.