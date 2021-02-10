أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مولودية الجزائر يصل القاهرة لخوض لقاء بدوري الأبطال الأفريقي

Print
مولودية الجزائر يصل القاهرة لخوض لقاء الزمالك بدوري الأبطال الأفريقي مولودية الجزائر يصل القاهرة لخوض لقاء بدوري الأبطال الأفريقي

مصراوي Masrawy

09:05 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، فريق مولودية الجزائر، قادما من الجزائر استعدادا لمواجهة ، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الفريق الجزائري داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءاته فور وصوله على متن طائرة الخطوط الجزائرية رقم 4938 القادمة من الجزائر.

ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الرئيسي مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، فيما يخوض الزمالك، مرانه الختامي على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا للمباراة التي يتواجه فيها الفريقين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية