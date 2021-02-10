واشنطن تعلق خطتها لفرض بيع تطبيق "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين

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مصراوي Masrawy

وكالات

علقت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، خطتها لفرض بيع تطبيق "تيك توك TikTok" الصيني، لمستثمرين أمريكيين، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"

وذكرت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة المخاطر الأمنية لتطبيق الفيديو الشهير المملوك للصينيين.

ونقلات عن مصادر لم تسمها، قولهم إن البيت الأبيض أوقف إلى أجل غير مسمى خطة طلب بيع TikTok، إلى شركة أوراكل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مع وول مارت كشريك للبيع بالتجزئة.

كانت خطة الرئيس السابق دونالد ترامب مدفوعة بمخاوف من أن تيك توك والخدمات الصينية الأخرى عبر الإنترنت تشكل مخاطر أمنية بسبب علاقاتها مع حكومة بكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باسكي إنهناك مراجعة "صارمة" لأمن البيانات في تيك توك، من قبل لجنة حكومية مشتركة بين الوكالات الأمريكية المختلفة، دون تحديد جدول زمني للقيام بذلك.