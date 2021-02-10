نائب محافظ أسوان تُسلم 17 شهادة للمتحررين من الأمية (صور)

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أسوان – إيهاب عمران:

سلمت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، شهادات المتحررين من الأمية بإجمالي 17 متحرر، بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب حضور فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعيات أحباب الزهراء بفارس، والجيل الصاعد بالشبيكة، ورؤية المستقبل بكرم الديب، بمشاركة صفاء عفيفي مدير عام فرع الهيئة بأسوان، تحت شعار " فارس بلا أمية" للقضاء على الأمية في القرية والقرى المجاورة، كما جرى تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة لتحقيق المستهدف بنسبة 100%.

وقدمت "أبو زيد" الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، لحرصهم المتواصل على الاهتمام بالأسرة المصرية، ورعاية أبنائها وتحقيق آمالهم في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق، وهو ما في توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتي تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسواني.

وأوضحت نائب المحافظ، سعي المحافظة لاستثمار الإمكانات مع تضافر الجهود لاستغلال الخبرات والموارد المتاحة للقضاء على أمية الفئة المستهدفة بالتخطيط والمتابعة الجيدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لافتة إلى أن ذلك يتوازى مع نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية، بجانب التغلب على السلبيات والمعوقات لخلق المناخ الملائم الهادف لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

وقدمت التهنئة للمتحررين من الأمية، وأيضًا القيادات العاملة في مجال الأمية لهذا الجهد الملموس، وما يتمتعون به من إصرار لعبور المستحيل بروح وعزيمة الأبطال ليؤثر ذلك بشكل إيجابي على حياتهم الأسرية والمعيشية ومساعدة أبنائهم لتحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسي.