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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"أسيوط - البحر الأحمر"

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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"أسيوط - البحر الأحمر" إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"أسيوط - البحر الأحمر"

مصراوي Masrawy

08:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق (أسيوط - البحر الأحمر) الصحراوي الشرقي.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن إصابة "عبدالعال.س.أ" 54 عامًا، و"سيد. م.ح" 45 عامًا، و"صبحي. س. أ" 65 عامًا، جميعهم من محافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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