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الادعاء بمحاكمة : خطاباته أججت مشاعر أنصاره ودفعتهم لأعمال الشغب

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الادعاء بمحاكمة ترامب: خطاباته أججت مشاعر أنصاره ودفعتهم لأعمال الشغب الادعاء بمحاكمة : خطاباته أججت مشاعر أنصاره ودفعتهم لأعمال الشغب

مصراوي Masrawy

08:37 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت"، ثم أصبح "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين، خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، "ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا"، وإنه "تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرد خطير.

وأضاف "وعندما وقعت أعمال العنف كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبين لكم انه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية ".

وعرض مديرو المحاكمة من مجلس النواب الأمريكي، في جلسة مجلس الشيوخ مساء اليوم، في ثاني أيام محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، مقاطع جديدة لاقتحام الكابيتول في ٦ يناير الماضي.

وقال أحد أحد مديري المساءلة في مجلس النواب، إن أحد المشاغبين اعترف في مقطع فيديو إنه "تمت دعوته من قبل رئيس الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن هناك مثيرو شغب آآخرين أخبروا المحققين لاحقًا أن خطاب ترامب دفعهم لذلك.

واستند فريق الادعاء بمحاكمة ترامب، لعدد من الجمل التي كررها الرئيس السابق لإدانته من بينها "قاتلوا من أجل أمريكا" و"إن لم تقاتل اليوم لن يكن لك بلدًا" و"قاتلوا مثل الجحيم".

ويأمل الديمقراطيون في كسب بعض أصوات الجمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ من خلال ربط تصريحات ترامب بأحداث العنف في مبنى الكونجرس، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ودفعت المشرعين إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن عندما كانوا يصوتون على اعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

ونجح مجلس النواب بالفعل في توجيه الاتهام إلى ترامب في 13 يناير الماضي، أي بعد أسبوع واحد من أحداث الكابيتول، لكن إجراءات عزله تتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية.

ويقول محامو ترامب إنه لا ينبغي إجراء المحاكمة على الإطلاق لأن الرئيس السابق أصبح الآن مواطنا عاديا، حيث يجادلون بأنه لم يحرض على العنف عندما طلب من مؤيديه التظاهر اعتراضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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