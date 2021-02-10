الأوقاف: 30 دورة تدريبية في 40 يومًا للواعظات والأئمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، تم عقد 30 دورة تدريبية في 40 يومًا منذ مطلع يناير 2021م حتى تاريخه، منها 13 دورة تدريبية في اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع في إطار البروتوكولات التي تم توقيعها مع الجامعات المصرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أنه تم تنظيم 6 دورات للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية في "الشئون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية والملكية الزراعية والعقارية والشئون الهندسية وشئون الإسكان" بأكاديمية الأوقاف الدولية، و8 دورات في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للسكان، و3 دورات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.