قبل مناقشته.. ننشر تقرير "تشريعية النواب" بشأن لائحة مجلس الشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ بجلساته الأسبوع المقبل.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور في المادة 254 منه، أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

وينشر مصراوي تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان بشأن لائحة مجلس الشيوخ.