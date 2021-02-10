تشييع جنازة كرم زهدي القيادي بالجماعة الإسلامية في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

شيّع أعضاء الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، جثمان كرم زهدي، الرئيس الأسبق لمجلس شورى الجماعة، والذي توفيّ اليوم الأربعاء، داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي.

وأُقيمت صلاة الجنازة داخل مسجد صلاح الدين بحي الإخصاص شمال مدينة المنيا، ثم انتقل الجثمان إلى مقابر العائلة شرق مدينة المنيا.

ونفى الشيخ فؤاد الدواليبي، القيادي في الجماعة الإسلامية وزوج شقيقة "زهدي" وفاة الأخير بفيروس كورونا المُستجد، موضحًا أن القصة كانت مجرد اشتباه بإصابته بالفيروس، وأنه أُجريت له المسحة الطبية وتبيّن سلييتها.

وقال أحمد الدواليبي، ابن شقيقة الراحل، إن شقيق والدته كان بعيدًا عن العمل السياسي، وتفرغ تفرغًا تامًا لقراءة القرآن الكريم والصلاة، وأن ما أوصى به أسرته هو الحفاظ على الصلوات.

وأوضح الشيخ رجب حسن، مسئول الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، أن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، هو من أبناء مدينة المنيا، ومن مواليد عام 1952.

يذكر أن "زهدي"، صاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوي، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.