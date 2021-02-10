أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تشييع جنازة كرم زهدي القيادي بالجماعة الإسلامية في المنيا

Print
تشييع جنازة كرم زهدي القيادي بالجماعة الإسلامية في المنيا تشييع جنازة كرم زهدي القيادي بالجماعة الإسلامية في المنيا

مصراوي Masrawy

08:33 م الأربعاء 10 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

شيّع أعضاء الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، جثمان كرم زهدي، الرئيس الأسبق لمجلس شورى الجماعة، والذي توفيّ اليوم الأربعاء، داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي.

وأُقيمت صلاة الجنازة داخل مسجد صلاح الدين بحي الإخصاص شمال مدينة المنيا، ثم انتقل الجثمان إلى مقابر العائلة شرق مدينة المنيا.

ونفى الشيخ فؤاد الدواليبي، القيادي في الجماعة الإسلامية وزوج شقيقة "زهدي" وفاة الأخير بفيروس كورونا المُستجد، موضحًا أن القصة كانت مجرد اشتباه بإصابته بالفيروس، وأنه أُجريت له المسحة الطبية وتبيّن سلييتها.

وقال أحمد الدواليبي، ابن شقيقة الراحل، إن شقيق والدته كان بعيدًا عن العمل السياسي، وتفرغ تفرغًا تامًا لقراءة القرآن الكريم والصلاة، وأن ما أوصى به أسرته هو الحفاظ على الصلوات.

وأوضح الشيخ رجب حسن، مسئول الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، أن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، هو من أبناء مدينة المنيا، ومن مواليد عام 1952.

يذكر أن "زهدي"، صاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوي، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية