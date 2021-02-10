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بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع حلاوة طحينية بالبدرشين

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بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع حلاوة طحينية بالبدرشين بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع حلاوة طحينية بالبدرشين

مصراوي Masrawy

08:21 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن مصنع حلاوة طحينية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بقرية أبو رجوان قبلي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في مخزن ملحق بالمصنع مكون من طابقين على مساحة 100 متر، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب، وإخماد الحريق دون إصابات.

وتبين بالمعاينة أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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