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برلين - (د ب أ)

هدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، روسيا بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب سجن المعارض الروسي البارز الكسي نافالني والاعتقالات التي وقعت خلال الاحتجاجات التي تنادي بالإفراج عنه.

ورفض السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنهاء مشروع "نورد ستريم 2" وذلك خلال كلمة ألقاها ماس أمام البرلمان اليوم الأربعاء.

وقال الوزير: "يجب أن توجه العقوبات للأشخاص المناسبين، وهم في هذه الحالة المسؤولون عن التعامل القمعي لسلطة الدولة مع مواطنيها، وليس العاملين في نحو 150 شركة أوروبية غالبيتها من ألمانيا".

وأشار ماس إلى "احتمال التصعيد" في حال وقف مشروع نورد ستريم 2، وحذر من أن العزل الاقتصادي الكامل لروسيا وللصين في الوقت نفسه من شأنه التقريب بين البلدين، وأن يخلق في نهاية المطاف " أكبر اتحاد اقتصادي عسكري".

وقال الوزير إن هذا لا يمكن أن يكون استراتيجية الغرب في هذا النزاع، ولهذا فأنا أعترض على قطع كل الجسور مع روسيا.

وكانت محكمة فى موسكو أصدرت قبل أسبوع حكما بالسجن لمدة 5ر3 سنوات بحق نافالني، لانتهاكه فترة المراقبة، على خلفية عدم تسجيل الحضور أمام السلطات الروسية حيث كان في ألمانيا للعلاج ثم التعافي بعد إصابته بتسمم.