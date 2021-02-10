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شرطة القصيم تطيح بـ12 مخالفًا مارسوا النصب والاحتيال

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شرطة القصيم تطيح بـ12 مخالفًا مارسوا النصب والاحتيال شرطة القصيم تطيح بـ12 مخالفًا مارسوا النصب والاحتيال
تفنّنوا في حيلة طرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية

شرطة القصيم تطيح بـ12 مخالفًا مارسوا النصب والاحتيال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجهولين بممارسة النصب والاحتيال بطرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم، وهم (12) شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، تورطوا في ذلك.


وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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