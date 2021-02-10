بخراطيم المياه.. القبض على مسجل خطر في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مسجل خطر، بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه المطافي، حتى تمكنوا من السيطرة والقبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتهم يدعى"باسم.ع" من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية أسنيت كفر شكر.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، وفرض سطوته على صاحب صيدلية بأسنيت وأخذ منه مجموعة من الأدوية وامتنع عن دفع ثمنها، وعندما أمسك به صاحب الصيدلية وطلب الشرطة، تمكنت من القبض عليه، إلا أنه غافلهم وقفز في الرياح التوفيقي أسفل كوبري أسنيت، وتعلق بأعمدة الكوبري، إلا أن رجال الشرطة هاجموه بخراطيم مياه المطافي حتى اختل توازنه وسقط في المياه، وتمكنوا من القبض عليه.