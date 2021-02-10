أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان يؤكد التزامه بتسهيل عمليات خروج قوات "يوناميد"

Print
السودان يؤكد التزامه بتسهيل عمليات خروج قوات "يوناميد" السودان يؤكد التزامه بتسهيل عمليات خروج قوات "يوناميد"

مصراوي Masrawy

08:15 م الأربعاء 10 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكدت السودانية التزامها بتسهيل عمليات خروج قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد) من مقراتها وتصفية أعمالها بنهاية شهر يونيو القادم، وحماية مقارها وممتلكاتها وأفرادها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأربعاء، أن إلهام إبراهيم الوكيل المناوب لوزارة الخارجية التقت اليوم مع أبو بكر سيسي الرئيس المكلف لبعثة "يوناميد"، حيث ثمنت الدور الكبير الذي قامت به "يوناميد" في الفترة الماضية في دارفور ومساهماتها في استقرار الأوضاع في دارفور ومساعدة الحكومة و"حركات الكفاح المسلح" للوصول إلى سلام جوبا في 3 أكتوبر الماضي.

وأكدت وكيل وزارة الخارجية مواصلة الحكومة لجهودها في حماية المدنيين وتقديم الدعم الكامل لتسهيل مهمة خروج "يوناميد"، موضحة أن الحكومة تمكنت من إعادة الأوضاع إلى نصابها في أحداث الجنينة (في غرب دارفور) الأخيرة، ووضعت معالجات نهائية لعدم عودة الصراع مرة أخرى.

وأعربت عن تطلع حكومة السودان لدعم اليوناميد اللوجيستي والفني لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

ومن جانبه، أعرب أبو بكر سيسي عن كامل استعداده للعمل والتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق الأهداف المشتركة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية