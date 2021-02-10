أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"تويتر": حظر يظل قائمًا حال ترشحه في انتخابات 2024

Print
"تويتر": حظر ترامب يظل قائمًا حال ترشحه في انتخابات 2024 "تويتر": حظر يظل قائمًا حال ترشحه في انتخابات 2024

مصراوي Masrawy

07:57 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤول في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أن حظر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق دونالد هو حظر دائم حتى إذا ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وقال نيد سيجال رئيس العمليات المالية في "تويتر" وفقا لما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي، إنه عندما تتم إزالة شخص ما من الموقع فإنه قد تمت إزالته نهائيا سواء كان مُعلقا أو مسئولا كبيرا في شركة أو مسئولا حكوميا حاليا أو سابقا، موضحا أن هذه هي الطريقة التي تجري بها سياسة الموقع.

وأضاف "سياستنا مُصممة للتأكد من عدم تحريض المستخدمين على العنف"، مشيرا إلى أنه إذا أقدم أي مستخدم على ذلك سيتم حظره من الموقع وطبقا لسياستنا "لن يتم له السماح بالعودة مجددا".

وشدد سيجال على أنه لن يتم التعامل بسياسة مختلفة مع أي شخص بمجرد حظره من موقع (تويتر) حتى إذا كان مسئولا حكوميا.

جدير بالذكر أن ترامب تم حظره من موقع (تويتر) خلال الشهر الماضي بعد أحداث الشغب يوم 6 يناير والتي شهدت اجتياح مجموعة من مؤيدي ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي لمقاطعة جلسة التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وقبل الحظر مباشرة، كتب ترامب عبر حسابه الرسمي إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، ورأت شركة (تويتر) أن تغريدات ترامب في سياقها تحمل "تمجيدا للعنف" وهو ما ينتهك سياسة الشركة، ما دفعها إلى حظر حساب ترامب الرسمي وحساب حملته الانتخابية وحساب مدير حملته جاري كوبي، كما تم مسح عدة تغريدات كتبها ترامب عبر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية