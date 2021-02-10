محافظ القاهرة: منظومة "منارة" للتواصل مع أعضاء البرلمان لإنجاز طلبات المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه الأول مع أعضاء مجلس النواب "فردي"، اليوم الأربعاء، أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائمًا لاستقبال النواب إلى جانب إدارة التواصل التي أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وتضم منظومة (منارة).

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة (منارة) هي تطبيق إلكتروني خاص بالمحافظة يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع؛ لتحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرًا من الوقت والجهد الذي يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم المتقدم.

ولفت إلى أن كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالنواب بنطاق القاهرة ترسل على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومي ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسؤولة.​