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عودوا بسرعة.. مناشدة عاجلة من الهجرة للمصريين العالقين بالإمارات

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عودوا بسرعة.. مناشدة عاجلة من الهجرة للمصريين العالقين بالإمارات عودوا بسرعة.. مناشدة عاجلة من الهجرة للمصريين العالقين بالإمارات

مصراوي Masrawy

08:07 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين المتواجدين في دولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" في طريق عودتهم إلى عملهم في دولة الكويت الشقيقة وانتهت فترة إقامتهم، بسرعة عودتهم إلى حتى لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية نظرًا لانتهاء إقامتهم.

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات، الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص، مؤكدة أنه لا توجد أية مصاريف يتكبدها العائدون إلى الوطن عبر نفس الشركات المتعاقدين معها، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة والآثار.

وتقدم وزارة الهجرة جزيل الشكر للسلطات والمسئولين في دولة الإمارات الشقيقة على حسن استضافة المواطنين المصريين كدولة ترانزيت خلال عودتهم إلى أعمالهم بدولة الكويت، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والإمارات قيادة وشعبا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد وجهت نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بأي دولة بصورة مؤقتة ترانزيت في اتجاه دولة الكويت وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار بالكويت غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرًا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

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