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"أمانة الجوف" تُنهي المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بـ"محمدية سكاكا"

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تضمنت 11965 متر كيابل لتغذية 266 عمودًا مزوَّدًا بوحدات موفِّرة للطاقة

أنهت أمانة منطقة الجوف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بحي المحمدية بمدينة سكاكا، التي تضمنت تمديد كيابل بطول 11965 مترًا لتغذية 266 من أعمدة الإنارة المزودة بوحدات إنارة موفرة للطاقة بقدرة 150.200 واط.

وفي التفاصيل، يأتي إنجاز المرحلة الثانية ضمن جهود الأمانة لتحسين جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري. وتعمل الأمانة على استكمال مراحل المشروع بتمديد كيابل بطول 52000 متر لتغذية 1191 عمودًا مزودة بوحدات إنارة موفرة للطاقة.

وأكدت الأمانة مواصلة تنفيذ مشروعات الإنارة في العديد من المواقع خلال المرحلة المقبلة ضمن الجهود المستمرة والخطط المعدة للتوسع في المشروعات البلدية، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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