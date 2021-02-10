أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة

Print
الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة
خلال ثلاثة أشهر

الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919)، أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة "حرجة ومتوسطة ومنخفضة"، وتتم دراسة الحالات والتواصل معها، ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة، والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية