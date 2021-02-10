البيت الأبيض يدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

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مصراوي Masrawy

وكالات

أدان البيت الأبيض، مساء الاربعاء، ‏هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي ويؤكد أن واشنطن ستستمر بجهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على أثر هجوم للمتمردين الحوثيين.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وبعيد ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين يحيى سريع عبر تويتر إنه تم استهداف "مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة" موضحًا "وكانت الإصابة دقيقة".