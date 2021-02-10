القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى تستعيد مدينة بوار من أيدي المتمردين

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مصراوي Masrawy

إفريقيا الوسطى - (أ ش أ)

استعادت القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى بمساعدة قوة حفظ السلام (مينوسكا)، مدينة بوار، التي تبعد 340 كيلومترا عن العاصمة بانجي، من أيدي المتمردين وأجبرتهم على التقهقر.

وقالت الإذاعة المحلية في بانجي، اليوم الأربعاء، إن سكان مدينة "بوار" استقبلوا القوات الحكومية بالتهليل والهتاف، وأعربوا عن سعادتهم لجلاء الجماعات المسلحة التي بثت الخوف في ربوع المدينة على مدى أسابيع.

وبسط جيش إفريقيا الوسطى سيطرته، مساء أمس، على مدينة "بوار"، التي تضم معسكر "لوكلير"، مقر قيادة المنطقة الغربية للجيش الوطني، دون أي قتال، حيث تخلى مقاتلو الجماعات المسلحة عن مواقعهم وفروا هاربين.

يشار إلى أن إفريقيا الوسطى تمر باضطرابات سياسية حيث شن متمردون مسلحون عدة هجمات عنيفة بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، كما حاولوا اقتحام العاصمة بانجي والسيطرة عليها إلا أن القوات الحكومية بمساعدة القوات الأممية دحرتهم وصدت الهجوم.

وتشهد أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر عام 2013. ووفقا للبيانات للأمم المتحدة، فقد راح ضحية النزاع المتصاعد في البلاد الآلاف، وأجبر نحو مليون شخص على مغادرة منازلهم.