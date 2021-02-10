أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى تستعيد مدينة بوار من أيدي المتمردين

Print
القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى تستعيد مدينة بوار من أيدي المتمردين القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى تستعيد مدينة بوار من أيدي المتمردين

مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 10 فبراير 2021

إفريقيا الوسطى - (أ ش أ)

استعادت القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى بمساعدة قوة حفظ السلام (مينوسكا)، مدينة بوار، التي تبعد 340 كيلومترا عن العاصمة بانجي، من أيدي المتمردين وأجبرتهم على التقهقر.

وقالت الإذاعة المحلية في بانجي، اليوم الأربعاء، إن سكان مدينة "بوار" استقبلوا القوات الحكومية بالتهليل والهتاف، وأعربوا عن سعادتهم لجلاء الجماعات المسلحة التي بثت الخوف في ربوع المدينة على مدى أسابيع.

وبسط جيش إفريقيا الوسطى سيطرته، مساء أمس، على مدينة "بوار"، التي تضم معسكر "لوكلير"، مقر قيادة المنطقة الغربية للجيش الوطني، دون أي قتال، حيث تخلى مقاتلو الجماعات المسلحة عن مواقعهم وفروا هاربين.

يشار إلى أن إفريقيا الوسطى تمر باضطرابات سياسية حيث شن متمردون مسلحون عدة هجمات عنيفة بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، كما حاولوا اقتحام العاصمة بانجي والسيطرة عليها إلا أن القوات الحكومية بمساعدة القوات الأممية دحرتهم وصدت الهجوم.

وتشهد أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر عام 2013. ووفقا للبيانات للأمم المتحدة، فقد راح ضحية النزاع المتصاعد في البلاد الآلاف، وأجبر نحو مليون شخص على مغادرة منازلهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية