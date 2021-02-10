محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة ميل عقار جديد بسيدي بشر

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ما تردد عن حدوث ميل مفاجئ بعقار مكون من 13 طابقًا بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد حدوث ميل لعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد، ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

من جانبها، أوضحت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، أنه تبين من معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، عدم حدوث أي ميل للعقار، لافتة إلى وجود بعض الشروخ فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له، لافتة أن اللجنة أكدت عدم وجود خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ به.

وأضافت أنه بدءًا من الغد سيصدر قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظًا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار وحياة المواطنين.